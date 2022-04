JEU - Votre oeuf en verre La Rochère, collection France Bleu, à remporter pour Pâques

Depuis plus de 500 ans, entourés par les forêts flamboyantes de Haute-Saône, La Rochère travaille le verre de manière authentique et passionnée à Passavant-La-Rochère, ce qui fait de l’entreprise la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe. Les maîtres-verriers créent depuis 1475 des produits authentiques pour le quotidien et pour la dégustation, appréciés dans le monde entier. Des créations uniques qui lient style et résistance.

Les maîtres-verriers de La Rochère ont réalisé deux oeufs, uniques, aux couleurs de France Bleu. Ils sont réalisées en cristallin soufflés bouche en fait main, en verre multicouche. Deux fougères ornent l'oeuf, la fougère représentant la verrerie (l'oxyde de potassium qui avantage le soufflage du verre était autrefois incorporé sous forme de cendres de plantes comme la fougère), accompagnées du logo France Bleu.

Gagnez votre oeuf La Rochère, collection France Bleu

Vous avez deux possibilités pour remporter ce magnifique oeuf en verre La Rochère.

Lundi 18 avril, participez à notre grand jeu "Partez à la recherche de l’œuf de Pâques La Rochère", de 11h à 12h, sur l'antenne de France Bleu Besançon.

Ou inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 17 avril 2022 à minuit. Un tirage désignera le gagnant de l'oeuf en verre La Rochère.

Plus d'infos sur la verrerie La Rochère

Retrouvez les réalisations et la boutique en ligne de la verrerie La Rochere à Passavent-la-Rochère sur :