JEU - Votre place dans la caravane du Tour de France entre Moirans-en-Montagne et Poligny

Le Tour de France, c'est l'événement de l'été. Beaucoup d'entre vous suivent de près les coureurs sur les routes de France. Le 21 juillet, la 19e étape du Tour partira de Moirans-en-Montagne pour une arrivée à Poligny, et en point fort la Côte d'Ivory dans les monts du Jura.

France Bleu et Logis Hôtels , hébergeur officiel du Tour, vous proposent de vivre cette étape d'une façon insolite, en profitant de la fête et du paysage. Nous vous offrons une place dans la caravane du Tour !

Pour les passionnés, la caravane publicitaire fait partie du spectacle. Le défilé des partenaires, avec sa distribution de cadeaux, précède le peloton des cyclistes pour le plus grand bonheur du public. Vous aurez, depuis le véhicule publicitaire de Logis Hôtels , l'occasion d'admirer le paysage sur tout le parcours et voir monter l'ambiance le long des routes avant le passage de la course.

Votre place dans la caravane du Tour

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le lundi 17 juillet à minuit. Il y aura un seul gagnant !