- JEU - Votre Totem Horloger La Rochère, collector France Bleu, à remporter tout au long de cet été !

Verrerie La Rochère : une histoire de passé et de futur

Bienvenue dans la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe !

Les maîtres-verriers de La Rochère créent depuis 1475 – à Passavant-La-Rochère – des produits authentiques pour le quotidien et pour la dégustation, appréciés dans le monde entier. Le verre pressé et le cristallin soufflé-bouche font partie des principaux savoir-faire acquis au cours des générations, élargissant sans cesse la gamme des productions.

Verre d'architecture, verres de table, luminaires, tuiles, briques, carreaux ou encore décoration, La Rochère décline aujourd'hui son savoir-faire dans de nombreux univers.

Un savoir-faire unique, une innovation permanente : c'est la Verrerie La Rochère

La spécificité du procédé de fabrication La Rochère, hérité de gestes artisanaux, donne aux verres de quotidien un caractère singulier et robuste, qui relève également du design. L'idée est de créer des produits intemporels qui lient le style et la résistance. Puisant leur inspiration dans les archives en même temps que dans l'art de vivre français, les designers La Rochère travaillent à habiller les tables du quotidien contemporaines, grâce à des créations uniques, dont certaines sont devenues emblématiques comme le verre Abeille .

Avant tout créateurs d’articles et d’émotions, les maîtres-verriers font vivre les ateliers au rythme des produits inspirés, marqués par une histoire et façonnés par une volonté.

Les maîtres-verriers de La Rochère ont ainsi réalisé 50 Totems Horlogers, uniques et numérotés, aux couleurs de France Bleu Besançon. Véritables œuvres d'art, ces Totems Horlogers La Rochère sont vos collectors de l'été, vitrine sur-mesure de Franche-Comté.

