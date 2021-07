JEU WEB - Gagnez vos invitations VIP pour le village-départ du Tour de France à Pau et Mourenx

France Bleu Béarn Bigorre vous offre vos invitations VIP pour vivre le Tour de France depuis le village départ à Pau, place de Verdun jeudi 15 juillet. Ou alors, le lendemain, depuis le village départ de Mourenx, sur le vélodrome Eddy Merckx, vendredi 16 juillet.

Le village départ est un lieu unique où se côtoient tous les partenaires et annonceurs du Tour de France. Des stands pour rencontrer des personnalités du sport, de la politique, de l’économie ou des médias. Pour repartir aussi avec des souvenirs et déguster des spécialités régionales d’ici ou d’ailleurs. Pour en prendre plein les yeux et les oreilles. Et enfin pour assister au départ de l’étape !

Le village départ à Pau, Place Verdun est ouvert jeudi 15 juillet de 10h30 à 13h30. Et à Mourenx, vendredi 16 juillet, de 9h15 à 12h30.

Attention, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux village-départ du Tour de France. (certificat de vaccination complète ou test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures)

Gagnez vos invitations VIP pour le village-départ du Tour de France à Pau et Mourenx