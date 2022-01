JEU WEB - Gagnez vos places pour l'avant-première du film "Les vedettes" avec le Palmashow à Lescar et Tarbes

Les comédiens du Palmashow viennent au CGR de Lescar et de Tarbes pour présenter leur nouveau film "Les vedettes" en avant-première mercredi 12 janvier à 19h45. Inscrivez-vous ici pour gagner vos places pour vous aussi, assister à l'avant-première, en présence des comédiens.

L'histoire du film

Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager. Il est prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télé. Tout les oppose, mais non ça ne sera pas de tout repos, Daniel et Stéphane sont plein de ressources ...

