JEU WEB - Gagnez vos places pour le concert "One night of Queen" au Zénith de Pau

Gagnez vos places pour un concert exceptionnel "One night of Queen" au Zénith de Pau mardi 19 octobre à 20h. Un show époustouflant, hommage à Queen, reprenant les plus grand tubes du plus grands groupes de l'histoire du rock. Pour gagnez vos places avec France Bleu, inscrivez-vous ici.

Le Zénith de Pau accueille un concert événement "One night of Queen" mardi 19 octobre à 20h. Un show authentique et impressionnant qui a parcouru la planète et qui va vous faire revivre les concerts mythique de Queen. Durant deux heures, plus de 20 mégatubes des "Rois du Rock" : Bohemian rhapsody, A kind of magic, I want to break free ...

Le chanteur Gary Mullen est la réincarnation vocale et physique du charismatique Freddie Mercury. Il ressuscite la magie, la force, et la performance scénique du groupe. Le public ne s’y est pas trompé, 150 000 personnes sont allés voir ce spectacle en France et plus de deux millions à travers le monde

