JEU WEB - Gagnez votre pack Vulcanet pour nettoyer facilement votre vélo

France Bleu Béarn Bigorre vous offre votre pack Vulcanet pour prendre soin de votre vélo. Vulcanet, c'est une solution innovante et française pour nettoyer et d’entretenir tous types de vélos de la manière la plus simple et efficace possible, tout en respectant l’environnement. Ces serviettes Vulcanet n’ont besoin ni d’eau, ni d’aucun équipement.

Vulcanet, comment ça marche ?

Des roues à la selle, en passant par le guidon et le cadre, Vulcanet viendra à bout de toutes les saletés sur votre vélo. Vulcanet est la première serviette à emprisonner toutes sortes de saletés, grâce à son textile, et est devenue une alternative au nettoyage à l'eau

La serviette Vulcanet agît comme un aimant. Elle ne rejette pas de déchets chimiques dans l'eau et ne produit aucune pollution. Pour les vélos électriques, la serviette protège ces parties high-tech, comme les batteries.

Accessible à partir de 42.90€, chaque boite de Vulcanet contient 80 serviettes et une serviette en microfibre. Vulcanet est un produit Made in France, fait à la main par des passionnés, pour des passionnés !

Gagnez votre pack Vulcanet

Cette année encore, le Tour de France passe dans les Pyrénées avec une arrivée à Saint-Lary, mercredi 14 juillet. Puis, le Tour partira de Pau direction Luz-Ardiden jeudi 15 juillet. Enfin, les coureurs s'élanceront de Mourenx vers Libourne, vendredi 16 juillet. France Bleu Béarn Bigorre vous fera vivre le Tour de France en direct lors de ces 3 étapes.