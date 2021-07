JEU WEB - Lourdes : gagnez vos places pour "Les grandes chansons du spectacle Bernadette de Lourdes"

Tout cet été, découvrez sur scène, "Les grandes chansons du spectacle Bernadette de Lourdes" tous les jeudis, vendredis et samedis à 17h, en l'église Sainte-Bernadette à Lourdes.

En 2019, la comédie musicale « Bernadette de Lourdes » a connu un immense succès populaire pendant sa première saison, avec chaque soir des milliers de personnes touchées par l’histoire de Bernadette Soubirous. Les spectateurs ont pu apprécier une formidable mise en scène, des musiques populaires. Cette année, un récital, permet de découvrir, à travers les chansons extraites de ce spectacle exceptionnel, l’histoire émouvante de Bernadette et des Apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, en 1858. A travers les chansons, les costumes et la narration du conteur, découvrez ce qui s’est vraiment passé et pourquoi des millions de personnes viennent aujourd’hui à Lourdes chaque année. Laissez-vous emporter par la musique pour découvrir, de façon accessible, vivante, et authentique, l’histoire de la Sainte de Bigorre.

Gagnez vos places pour "Les grandes chansons du spectacle Bernadette de Lourdes"