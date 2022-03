JEU - Willy Rovelli vient déjeuner chez vous !

Pour la toute première fois, Willy Rovelli et sa tribu s'invitent chez vous pendant le déjeuner ! Le jeudi 24 mars, pendant 1h et en direct, l'équipe de "On n’est pas à l’abri d'faire une bonne émission" s'installera chez vous pour évoquer, avec humour et bonne humeur, les thèmes de l'actualité.

Bonjour, c'est Willy Rovelli. Tu rêves de passer un petit moment avec moi ? Comme je te comprends. Eh bien participe tout de suite à l'opération : "Willy Rovelli vient déjeuner chez vous ?" Oui, le jeudi 24 mars, je débarquerai chez vous avec ma tribu. Rassurez-vous, on ne sera que quatre pour passer 1h avec vous, en direct entre 12h et 13h sur France Bleu.

Je veux que vous me racontiez tout votre quotidien. Comment ça se passe avec ces problèmes de pouvoir d'achat ? Comment est-ce que ça va à l'école avec les enfants ? Comment est-ce que ça va avec le mari ? Comment est-ce que ça va avec la femme ? Comment est-ce que ça va ? On se raconte tout ça en direct sur France Bleu !

Comment participer ?

Pour inviter Willy Rovelli et sa tribu chez vous, le jeudi 24 mars en direct de 12h à 13h, il vous suffit de vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un mot à l'équipe. Le gagnant sera tiré au sort !

Le jeudi 24 mars, je débarquerai chez vous et promis, je viendrai avec les cacahuètes ! C'est la moindre des choses.

On n’est pas à l’abri d'faire une bonne émission

Retrouvez votre talk show d'actu différent, parce que "vous êtes différents" !

Autour d’un thème de société dans l’air du temps, d’invités de la société civile ou de personnalités, Willy Rovelli et sa tribu de chroniqueurs vous aident à rendre votre vie plus simple, à mieux vivre le quotidien avec chaque jour votre dose d’ondes positives et les auditeurs en direct de nos régions. Entre 12h08 et 13h, sur France Bleu, c’est le menu bonne humeur comprise.