JEU - ZOO de Thoiry : gagnez une expérience unique à vivre en famille

Créé en 1968, le Zoo de Thoiry a été le premier à proposer la visite “Safari” en France. Enfermés dans leurs voitures, les visiteurs déambulent sur le territoire des animaux qui eux, gambadent en toute liberté.

Guépards, léopards des neiges, lynx, tigres, lion, primates, Tamarin empereur, Maki Catta, Maki Vari… Le parc animalier propose de nombreuses aventures et découvertes sur plus de 150 hectares réunissant plus de 1.550 animaux.

Du 7 au 11 novembre France Bleu Paris vous offre une expérience unique à vivre en famille ou entre amis au Zoo de Thoiry. Le cadeau comprend : l'accès au parc sur 2 jours avec des animations autour des animaux et de la nature, le dîner, 1 nuit en Tanière dans le Safari, le petit déjeuner et la visite du Zoo en camion brousse. Le tout pour 4 personnes ! Un séjour à réserver sur la saison 2023.

Mais pour vous faire patienter, France Bleu Paris et le zoo de Thoiry vous invite également au spectacle “Lumières Sauvages” à découvrir avant le 6 mars 2023. Entre émotion et émerveillement, les 2.000 Lumières Sauvages vous transportent dans un décor fantastique et sublimé à la rencontre d’espèces emblématiques des 5 continents. Et pour vous y rendre, France Bleu Paris ajoute un bon carburant de 50 euros.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.