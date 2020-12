Tour de France de ce que nos régions nous offrent de mieux en la matière.

Jeux de société : engagés et responsables

A Argenteuil, dans le Val d’Oise, on retrouve l'éditeur Lansay. Cette année, à partir de 8 ans, les enfants et les plus grands pourront tester leurs connaissances sur le corps humain grâce au jeu "Dr Good". En effet, Lansay s’est adjoint les services du médecin le plus célèbre et apprécié de France, le docteur Michel Cymès, pour un jeu de société pensé pour toute la famille. Les joueurs testeront leurs connaissances sur le corps humain, la santé, le bien-être et l’alimentation de manière ludique. C’est drôle, et éducatif, tout ce que l’on demande à un bon cadeau.

Le jeu Dr Good par Lansay - Nicolas Bedin

Impossible également de ne pas faire une halte par Montpellier dans notre tour de France, où l’on retrouve les désormais célèbres jeu Bioviva. Depuis 1996, Bioviva s’est imposée en créant des jeux fabriqués en France, éco-conçus, et produits en France, de façon responsable. Pour cette année 2020, Bioviva propose une nouvelle déclinaison de son Défi Nature, baptisée Le Grand Jeu des Dinosaures. Les enfants découvriront les animaux les plus fascinants de l’ère secondaire, et pourront défier les autres joueurs. Le but ? Remporter le maximum de continents, avant que le jeu ne s’achève par la chute d’une météorite.

Défis Nature "le Grand jeu des dinosaures" par Bioviva - Nicolas Bedin

Toujours en accord avec les préoccupations écologiques de notre ère, Bioviva propose également, le jeu "Famille presque Zéro Déchets". Directement inspiré du livre du même nom, le jeu est fabriqué en France et éco-conçu. Votre mission, si vous l’acceptez, est de devenir un Héros du Zéro ! Vous découvrirez en famille les bonnes pratiques et ferez vos premiers pas dans la démarche (presque) Zéro Déchet. Un jeu bien dans son temps, ou même la boite du jeu se transforme en maison 3D. Avec tout cela, c’est votre poubelle qui a du souci à se faire !

Le jeu Famille presque Zéro Déchet par Bioviva - Nicolas Bedin

Impossible de ne pas évoquer le jeu de carte, et en Alsace, c’est la Société Ducale qui fait référence. Bien sûr, elle propose des jeux de cartes très traditionnels, mais aussi des jeux de société à base de cartes tout à fait actuels, comme le "Color Addict", un jeu qui va vous retourner la tête ! Un jeu de 110 cartes, qui fête ses 10 ans cette année, et qui s’accompagne pour l’occasion d’une paire de lunettes pour tout voir en rouge, et ainsi brouiller encore plus votre perception des couleurs, et des mots. Vous retrouverez donc des noms de couleurs, écrits en d'autres couleurs...Par exemple le mot « vert », écrit en bleu… Le but du jeu est donc de vous débarrasser de toutes vos cartes en superposant les mots, les couleurs, l'inverse ou les deux. Attention, ça va vite, les fous rire sont garantis, et le jeu est très addictif !