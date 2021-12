En France, on a peut être pas de pétrole, mais on a des idées quand il s'agit de s'amuser !

Jeux de société : et si on jouait Français ?

Quoi ? Vous manquez encore d'idées pour ce Noël ? Vous aimez jouer avec toute la petite famille réunie autour de la table du salon, mais vous ne savez pas quel jeu acheter ? Et si vous restiez dans des idées hexagonales ? Car oui, en France, on ne manque pas d'idées. On a même clairement un certain savoir-faire sur l'amusement ! Voici une sélection non-exhaustive.

Bioviva : Climat Tic Tac

Déjà 25 ans que Bioviva conçoit et produit des jeux drôles et éducatifs sur la nature et l'environnement. Tous ces jeux sont fabriqués en France, et éco-conçus. Et justement, cette année, elle propose Climat Tic Tac. Un jeu très familial, qui réchauffera l'ambiance, pas la planète. Le principe est simple : faire les bons choix pour lutter contre le réchauffement climatique, faire les bons choix pour protéger les hommes, et diminuer les émissions de CO2. Evidemment, le jeu est tiré de faits bien réels, et de très sérieuses études scientifiques, pour sensibiliser aux enjeux du dérèglement climatique, tout en cherchant des solutions pour lutter contre ses effets. Comptez 29,99€ pour jouer de 2 à 6 personnes, à partir de 10 ans.

Climat Tic Tac est un jeu de société imaginé et produit en France par la société Bioviva © Radio France - Nicolas Bedin

Pigeon Pigeon : jouons picard !

C'est avec l'aide de plus de 150 joueurs que Pigeon Pigeon a été imaginé et mis au point. Pur jeu d'ambiance, le jeu débride l'imagination, l'humour, et le sens du bluff. On peut y jouer à partir de 2 joueurs, mais clairement, plus on est nombreux, mieux c'est !

Le principe est simple : lorsqu'un joueur pose une question à l'équipe adverse, il propose 3 réponses possibles : la vraie réponse, et deux fausses qu'il doit inventer. Et plus l'équipe adverse croit aux mauvaises réponses, plus elle perd de jetons. Le jeu contient 448 cartes, chaque partie dure environ 15 à 30 minutes. Comptez sur 27 euros la boite de jeu Pigeon Pigeon.

Pigeon Pigeon est un jeu crée à Chantilly dans les Hauts de France, et fabriqué en France. © Radio France - Nicolas Bedin

Widyka : des jeux pensés en Touraine

Widyka, c'est la marque de jeux de WDK Groupe Partner, le premier distributeur de jouets en France. C'est donc en Touraine, à Tauxigny, tout près de Tours que sont imaginés les jeux de la marque Widyka.

Dés Lire : un jeu de calcul sans aucune prise de tête. Le principe est ultra simple : lancer ses dés sur les zones les plus intéressantes du tapis en évitant les pots de peinture. Calculez vos points avec des additions, soustractions ou multiplications

Des Mots Dingues : un scrabble moderne, revisité, simple, ou les lettres sont sur les dés, et où il faut composer les mots le plus rapidement possible. Le jeu est ultra éducatif, avec différents niveaux, et des contraintes. Bref, de quoi maximiser les heures de jeux.