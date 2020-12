Jeux éducatifs et d’éveil, il n’y a pas d’âge pour apprendre !

Pourtant, ces jeux et ces jouets ne manquent pas d’intérêt, et, cerise sur le gâteau, il est possible d’acheter Français ! Embarquons pour un Tour de France !

Jeux éducatifs et d'éveil; il n'y a pas d'age pour apprendre Copier

Si on regarde du côté des Landes, on trouve une petite entreprise familiale, la SEPP, dont les jeux sont présents sur tout le territoire. Des innovations, l’entreprise n’en manque pas, puisqu’en 1981, on leur doit le brevet de l’ardoise effaçable a sec, plus connu sous le nom de Velléda. Spécialisé dans les jouets éducatifs, et très prisés par les instituteurs de l’éducation nationale. Pour les « à 5 ans, SEPP Jeux propose cette année « Mon petit Safari », un jeu de reproduction d’image à l’aide de petits carrés magnétiques, destiné à faire travailler la mémoire puis la créativité de l’enfant. Testé en milieu scolaire, « Mon petit Safari » est disponible dans tous les points de vente dédiés aux jeux ou au jouet.

Mon Petit Safari, de la gamme Mosa'Jeux par SEPP © Radio France - Nicolas Bedin

En matière créative, la Bretagne n’est pas en reste avec la marque Jouécabois. Toute droit sortie d’une scierie à Saint Sauveur des Landes, en Ile et Vilaine, Jouécabois propose un jeu de construction simple, ludique, infini, et dont les planchettes de bois sont issues de forets durablement gérées, planchettes de bois non traitées, sans peinture, dont les emballages sont en carton recyclé. Grâce à une notice d’idées, et à 200 planchettes de bois toutes identiques, l’enfant à partir de 3 ans pourra s’amuser de longues heures durant à construire aussi bien une cabane, que Fort Boyard, ou encore du mobilier de maison. Les possibilités sont infinies ! Made in France, produit en Bretagne, et respectant autant l’environnement que les enfants, Jouécabois est distribué dans les grandes surfaces spécialisées du jouet, forcement près de chez vous.

Une boite de jeu Jouécabois, des planchettes de bois, et des milliers de possibilités de constructions © Radio France - Nicolas Bedin

Enfin, pour les plus grands, Mirabo, une start-up de la région parisienne propose d’utiliser la réalité virtuelle pour apprendre les langues. L’idée est excellente, et là aussi, c’est conçu et développé en France.

A destination des enfants dès 6 ans, la méthode d’apprentissage des langues étrangères est innovante, car basée sur des jeux ludiques et immersifs accessibles grâce à un casque de réalité virtuelle. Les enfants voient ainsi les personnages prendre vie en 3D, pour une expérience ludique et immersive. Au total, ce sont plus de 300 animations et plus de 15 heures de contenus qui sont proposées. Le coffret comprend un casque de réalité virtuelle, un livre et un chevalet en carton. Il faut ensuite télécharger l’application dédiée, disponible sur IOS ou Androïd. Et c’est parti pour des heures de jeux, et de pratique de l’anglais, à partir de 6 ans ! Bien sûr, vous retrouvez le casque de réalité virtuelle chez tous les revendeurs de jouets de la région !