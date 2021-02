Jeux : Entre le 1er et le 5 mars, gagnez 500€ en jouant à "Colle aux basques"

Du lundi 1er mars 2021 au vendredi 5 mars 2021, France Bleu Pays Basque vous offre un bon cadeau de 500€ à dépenser comme vous voulez et où vous voulez. Habillement, hi-fi, ameublement, jardin, vous aurez carte blanche pour dépenser ces 500€ comme bon vous semble.

Votre objectif devenir le txapeldun

Pour remporter ce bon cadeau de 500€, jouez du lundi au vendredi à 8h50 et entre 11h et midi dans "ça colle aux basques" sur France Bleu Pays Basque. Votre défi : 1 minute pour répondre correctement à un maximum de questions et devenir notre champion, notre txapeldun de la semaine et remporter ces 500€.

Pour participer, inscrivez-vous par téléphone tous les matins dès 8h40 et 10h50 au 05 59 59 17 17, le standard jeu de France Bleu Pays Basque.