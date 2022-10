JEU - Gagnez votre séjour à Sarlat et assistez au France Bleu Live de Patrick Bruel

Gagnez votre séjour à Sarlat et assistez au France Bleu Live de Patrick Bruel

Alors que sa tournée, Patrick Bruel en acoustique, vient de se terminer, l'artiste reprend une dernière fois le chemin de la scène pour offrir aux auditeurs un France Bleu Live unique à Sarlat-la-Canéda en Dordogne. Un concert célébrant les 40 ans de France Bleu Périgord , et qui sera diffusé prochainement sur l'ensemble des locales du réseau France Bleu.

Vous rêvez d'assister à ce France Bleu Live de Patrick Bruel, et de découvrir la ville de Sarlat-la-Canéda en Dordogne ? Jouez dès maintenant avec nous et remportez votre séjour VIP !

À gagner :

Un séjour pour deux personnes comprenant : l'aller et retour en train, une nuit à l'hôtel Le Compostelle*** , au centre de Sarlat-la-Canéda, les petits-déjeuners et dîners sur place, et bien sûr deux entrées pour assister au France Bleu Live de Patrick Bruel le mercredi 26 octobre 2022 au Centre Culturel de Sarlat .

Entre les vallées de la Dordogne et de la Vézère, hauts lieux historiques et préhistoriques, l’hôtel Le Compostelle est situé à proximité immédiate du cœur de la ville médiévale et de son centre culturel.

Comment participer ?

Répondez à la question ci-dessous. Un tirage au sort désignera un gagnant, qui remportera le séjour à Sarlat pour deux personnes. Vous avez jusqu'au 21 octobre pour jouer. Bonne chance !

Encore une fois

Avec Encore une fois, Patrick Bruel livre une chanson réconfortante, empreinte d’espoir et d’optimisme. Un espoir qui est même une conviction pour lui : celle que le sentiment amoureux et le bonheur peuvent être ravivés, encore et toujours, peu importe le passé ou l’expérience de chacun. Un titre d’une modernité élégante, à la production aussi délicate qu’entêtante.

Encore une fois est le 1er extrait du nouvel album de Patrick Bruel qui sortira la 18 novembre.

