« Johnny Hallyday : son rêve américain » : gagnez vos places pour l'avant-première exceptionnelle

A l'occasion de la sortie le vendredi 23 octobre du coffret événement « Johnny Hallyday : son rêve américain », Warner propose de découvrir en avant-première deux des films du coffret.

Ce coffret collector sera disponible en plusieurs versions, comprenant un double disque live à New York, enregistré en 2014, ainsi que deux films où l’on suit Johnny Hallyday en tournée et sur la route aux États-Unis. L’occasion de revenir sur le goût pour l’Amérique de l’idole des jeunes et ses emprunts iconiques à la culture yankee. Ce sont ces deux films qui seront présentés lors d'une avant-première exceptionnelle au Grand Rex à Paris le 21 Octobre à 15h30 !

Lors de ces séances seront projetés :

« A nos promesses » : un film de 100 min sur le dernier road-trip à moto de Johnny Hallyday, de New Orleans à Los Angeles

« Johnny USA » : un film de 25 min sur les coulisses de son unique tournée américaine

Pour jouer et gagner vos places, c'est ici :