Jouets : les années 80 font un come-back !

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué, mais un peu partout dans nos vies, les références aux années 80 sont de plus en plus nombreuses. A croire que ces années 80 sont de jolis souvenirs qui font vendre.

Y a-t-il un business de la nostalgie ? A en croire le monde des jouets pour ce Noël 2020, la réponse est clairement oui !

Jouets : les années 80 font leur come-back Copier

Et s’il y a bien une série qui puise le plus d'inspirations dans ces années 80, c’est Stranger Things ! Une référence à peine voilée à la série Les Goonies.

Les Goonies - Rex Features, capture d'écran

C’est Lego qui a dégainé le premier l’an passé avec une boite de jeu où les fans de la série pourront construire La Maison des Byers, dans le monde réel et dans le monde à l’envers…. Les fans de la série originale Netflix au succès mondial apprécieront les détails de cette construction, un modèle en briques qui peut basculer entre le monde réel et le monde à l'envers. On y retrouve les versions Lego des protagonistes, et même le fameux Demogorgon …

La maison des Byers dans le monde à l'envers par LEGO, inspiré par la série Netflix "Stranger Things" © Radio France - Nicolas Bedin

Autre succès exhumé cette année, avec un film qui aurait dû sortir en cette fin d’année, c’est Ghostbusters ! Depuis l’an passé, Playmobil propose de retrouver les héros des deux films de 1984 et 1989. La célèbre voiture à la sirène si caractéristique, mais aussi les méchants fantômes.

Lego n’est pas non plus en reste avec sa version de la voiture ECTO 1 dégainée pour ce Noël 2020. Un modèle de 2350 pièces que le fabriquant destine plutôt aux adultes.

La voiture Ecto 1 du film Ghostbusters en brique Lego - LEGO

Bref, les fans seront comblés, en attendant la sortie du film SOS Fantômes : L’héritage, prévue pour le printemps 2021 si tout va bien.

Enfin, comment ne pas voyager dans le temps, sans mentionner Retour vers le Futur ? En 1985, ce film de Robert Zemeckis met en scène Mickael J Fox et Christopher Lloyd, voyageant dans le temps à bord d’une Delorean.

"Doc" et "Marty" dans Retour vers le Futur, de Robert Zemeckis - Amblin Entertainment / Universal Pictures

S’en suivront deux films en 1989 et 1990, au succès commercial indiscutable, laissant la porte ouverte à tout un tas de produits dérivés de la franchise.

Une miniature Delorean "Back To The Future II" par WELLY © Radio France - Nicolas Bedin

Pour les collectionneurs, il est possible de retrouver assez facilement une jolie version à offrir ou à s’offrir de la fameuse voiture en aluminium brossé, la Delorean. Si vos enfants ont aussi envie de voyager dans le temps, alors Playmobil propose sa version, et comme toujours chez le fabriquant, c’est du super costaud. Une fois assemblées les pièces formant la carrosserie, les roues, et le système électrique qui assure l’éclairage de la plus célèbre machine à voyager dans le temps, c’est parti pour des heures de jeux. On y retrouve bien sur Doc et Marty, ainsi que Einstein, le chien, et un overboard, sorte de skateboard volant.

La Delorean de "Retour vers le Futur" par Playmobil © Radio France - Nicolas Bedin

Enfin, toujours chez Playmobil, signalons une gamme dédiée à Scooby Doo, pour se faire peur avec un Manoir hanté, le Van de l’équipe de chasseurs de monstres, et bien sur des lieux hantes et des versions Playmobil de Samy, Scooby Doo, Véra, Fred et Daphné.