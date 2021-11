Jouez à à l'Icauna Park et gagner votre séjour pour 2 dans le Nièvre

Le Domaine des Carriers est une ancienne carrière de calcaire dont les vieilles demeures et dépendances ont été réhabilitées en gîtes et chambres d’hôtes de charme.

Le domaine des carriers -

Ce vaste espace comprend une grande bâtisse avec 4 luxueuses chambres et des pièces communes (un petit salon, une cuisine ouverte sur une salle de petit-déjeuner), un gîte indépendant avec deux chambres (La Maison du Contremaître) et un second gîte, petit et charmant, avec une chambre (La Maison des Compagnons).

Plusieurs jardins et terrasses sont aménagés et à la disposition des visiteurs. De la réunion familiale à la retraite au calme, le Domaine des Carriers offre de multiples possibilités pour garantir la réussite de votre séjour.