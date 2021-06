Du lundi 7 juin 2021 au vendredi 11 juin 2021, France Bleu Belfort Montbéliard vous offre un livre sur les pizzas en jouant à "On cuisine ensemble"

Jouez à "On cuisine ensemble" pour gagner un livre de pizzas

Tous les jours , du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 2021, jouez à "On cuisine ensemble" pour gagner un très beau livre sur les pizzas

Vous êtes un inconditionnel des pizzas? Alors ce livre est fait pour vous!! Vous y trouverez plus de 50 recettes de pizzas aux garnitures variées et savoureuses relevés d'ingrédients aromatiques divers.... Ce livre vous offert par les éditions Larousse

Pour le gagner , c'est très simple : Ecoutez l'émission "On cuisine ensemble " entre 10 heures et 11 heures .Brian Mayeur, avec l'aide du chef, vous posera une question en rapport avec le produit du jour. Il vous suffira de nous appeler au 03 84 22 82 82 et de nous donner la bonne réponse à la question. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons.