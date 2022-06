Jouez à « L’icauna Park’ sur France bleu Auxerre et gagnez votre séjour au Domaine des Carriers dans la Nièvre

Situé dans une ancienne carrière de calcaire dont les vieilles demeures et dépendances ont été réhabilitées en gîtes et chambres d’hôtes de charme, Le Domaine des Carriers est situé dans le joli village de Chevroches dans la Nièvre à quelques kilomètres de Clamecy.

Le Domaine des Carriers est un vaste espace qui comprend une grande bâtisse avec 4 luxueuses chambres et des pièces communes (un petit salon, une cuisine ouverte sur une salle de petit-déjeuner), un gîte indépendant avec deux chambres (La Maison du Contremaître) et un second gîte, petit et charmant, avec une chambre (La Maison des Compagnons).

Plusieurs jardins et terrasses sont aménagés autour d’une superbe piscine à débordement avec vue panoramique sur le canal du Nivernais et les contrefort du Morvan.