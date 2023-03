Jouez à notre grand jeu "Le Bouchon en Or"

Le Bouchon en Or

Les bouchons sautent, les questions fusent, les cadeaux tombent !

Le Bouchon en Or c'est tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, entre 11h et midi.

RÈGLEMENT :

Faites sauter les bouchons et répondez aux questions jaunes, bleues ou vertes pour marquer le maximum de points.

Vous avez 5 secondes pour répondre, au-delà du gong, il est trop tard !

- Bouchon jaune, question de culture générale

- Bouchon vert, question d'Ici

- Bouchon bleu, question France Bleu

Tentez la question Super Bouchon, si vous avez la bonne réponse vous doublez vos points (ou vous perdez tout !)

A tout instant LE BOUCHON EN OR peut sauter, et vous permettre de remporter LE MAXI CADEAU.

LE BOUCHON EN OR DU MOMENT :

Un séjour nature et détente à deux "Les Cabanes de la Presle"

Les Cabanes de la Presle se cachent dans un jardin 3 étoiles dans le Haut-Tardenois au cœur du Parc Nature Régional de la Montagne de Reims.

Gagnez, votre séjour nature et détente dans la cabane Pinot Noir avec panier petit déjeuner pour deux.

Vous rêviez étant enfant de dormir dans un arbre ?

Donnez corps à votre rêve !

Les Cabanes de la Presle se situent sur le petit hameau, la Presle, au nord du village de Nanteuil la Forêt, à mi-chemin entre les grandes villes du vignoble.

Chacune des cabanes disposent d’un coin cuisine et d’une salle de douche, avec une attention particulière pour l’architecture qui se veut atypique et la décoration, le tout sur le mode « Champagne » mêlant luxe et rusticité.

BIENTÔT DANS LE BOUCHON EN OR :

Un pack famille (6 personnes) pour NIGLOLAND

Venez fêter le printemps chez Nigloland

Pour cette première édition, le parc d’attractions familial de Champagne a vu les choses en grand : spectacle, mises en scène, tenues, musique, décorations… Nigloland se pare de sa plus belle robe fleurie pour fêter le retour des beaux jours et vous faire vivre une véritable expérience printanière !

Pendant le Printemps de Niglo, vous serez accueillis par les fabuleuses, les merveilleuses, les incontournables mascottes Niglo et Niglotte, parées de leur plus belle tenue de soleil et de leur bonne humeur !