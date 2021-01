Jouez à Top Chrono pour gagner une micro chaîne HIFI

Tous les jours , du lundi 25 janvier 2021 au vendredi 29 janvier 2021, jouez avec nous entre onze heures et midi pour gagner votre micro chaîne HI FI

Pour jouer, c'est très simple : Appelez nous au 03 84 22 82 82 du lundi au vendredi entre onze heures et midi pour vous inscrire à Top Chrono. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez répondre à un maximum de questions de culture générale que vous posera Pierre Marino. Si vous êtes le gagnant du jour, vous repartirez avec un cadeau France Bleu Belfort Montbéliard et vous participerez au tirage au sort du vendredi qui vous permettra de remporter la micro- chaîne de couleur noire HI FI Bluetooth avec port USB et radio FM intégrée .