Jouez à Top Chrono pour gagner votre VTT homme

Vous rêvez de changer d'air? France Bleu Belfort Montbéliard vous offre un VTT homme pour vous promener dans un rayon de 10 kms autour de chez vous.

Pour le gagner c'est très simple : Tous les jours, du lundi 19 avril au vendredi 23 avril, entre onze heures et douze heures , appelez nous au 03 84 22 82 82 pour vous inscrire à Top Chrono. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez répondre à un maximum de questions de culture générale que vous posera Alexandra Mehn . Si vous êtes le gagnant du jour, vous repartirez avec le cadeau du jour et vous participerez au tirage au sort du vendredi pour remporter le VTT homme.