Jouez au Cabanon des Cadeaux et gagnez un incroyable panier de douceurs au miel de Provence

Le Principe ?

Inscrivez-vous en ligne, avant dimanche 17h dernier délai, en utilisant le formulaire ci-dessous pour avoir une chance d’être sélectionné pour le tirage et d’être appelé en direct lundi matin dans le 6/9 de France Bleu Provence.

À gagner cette semaine :

À l’occasion de la journée de l'abeille et de l'environnement le 11 septembre 2022 à Aubagne, un assortiment de douceurs d'une valeur de 300 euros comprenant :

1 kg de miel de lavande

1 kg de miel de lavande fine

1 kg de miel d'acacia

2 kg de miel toutes fleurs

1 kg de miel de châtaignier

2 paquets de bonbons au miel

Un assortiment de biscuits artisanaux de la maison SAVEURS DE PROVENCE

Un assortiment de savons de la maison SAVONS DES ACCATES

1kg de pain d'épice de la MAISON NICOLAS

4 nougats de la maison VINCENT

Important : Le panier de douceurs est à retirer le 11 septembre à Aubagne durant la journée de l'abeille et de l'environnement. Il ne pourra ni être récupéré plus tard ni être envoyé. Lot non monnayable et non échangeable.

Gagnez un panier de douceurs au miel en jouant au Cabanon des Cadeaux de France Bleu Provence

T1 : À vous de jouer !

