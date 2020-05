Jouez au "Le Blind Test" à 8h40 sur France Bleu Breizh Izel et tentez de gagner votre Marinière Armor Lux !

Le "Blind Test" à 8h40 : 3 chansons à trouver d'après les extraits diffusés ... A vous de jouer ! Le plus rapide gagne 1 magnifique Marinière Armor Lux

La braderie web Armor-lux se déroule du 27 mai au 8 juin inclus, sur le site armorlux.com

En effet pour la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients, nous avons décidé d'organiser notre braderie en ligne uniquement, et non au magasin de Quimper comme à l'accoutumée. Vous retrouverez ainsi sur notre e-shop toutes nos anciennes collections à prix très doux. Compte tenu de la situation actuelle, nous avons mis en place un dispositif de préparation et de livraison de vos commandes qui respecte de façon stricte les consignes sanitaires.

Braderie Web Armor Lux du 27/05 au 08/06/20 - Armor Lux

La braderie web, c’est aussi un coup pouce solidaire puisque 3% des ventes réalisées seront reversées à Innoveo

Créé en 2016, le fonds de dotation INNOVEO du CHRU de Brest est un organisme d’intérêt général à but non-lucratif qui a pour objet la promotion, le développement et le soutien de la recherche en santé et de l’innovation médicale en Bretagne occidentale.

Plus d'infos sur : fonds-innoveo.bzh/

Ainsi, du 27 mai au 8 juin 2020, Armor-Lux s’engage à reverser 3% du montant total TTC des ventes réalisées sur son site internet (hors frais de port) à Innoveo, afin de financer le projet Rococo.