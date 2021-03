JOUEZ - Au printemps, sortez votre barbecue !

Aménagez votre jardin grâce à France Bleu Isère : jouez pour fêter le printemps et tentez de remporter votre barbecue en pierre reconstituée. Nathalie et Pierre vous accueillent chaque jour, de 10h30 à midi, dans l'émission Embarquement pour l'Isère.

Votre émission Embarquement pour l'Isère célèbre le printemps du 22 au 26 mars, de 10h30 à midi sur l'antenne de France Bleu Isère.

Gagnez votre barbecue

France Bleu Isère, en partenariat avec La Pierre d'Antan, vous offre votre barbecue.

Pour jouer, inscrivez-vous au standard jusqu'au vendredi 26 mars. Le meilleur score de la semaine remporte ce lot exceptionnel. Le maximum des points est de 35 points.

Règlement de notre jeu

ARTICLE 1 - Objet

RADIO FRANCE, Société Nationale de Programme au capital de 1 560 000€, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro B 326 094 471, dont le siège social est situé 116, avenue du président Kennedy, 75220 Paris cedex 16 (ci-après dénommée « RADIO FRANCE »), organise sur la chaîne France Bleu Isère un jeu- concours (ci-après le « Concours ») dans son émission « Embarquement Pour l’Isère ».

Ce concours se déroule dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 – Règles

Au sein de l'émission de France Bleu Isère, Embarquement pour l'Isère, diffusée du lundi au vendredi de 10h30 à 12h00, 15 candidats s'affrontent dans le cadre de quizz diffusés en direct à l’antenne, trois quizz par jour et un quizz par candidat. Les candidats se sélectionnent après un appel à candidature donné sur l’antenne, via le standard jeu de France Bleu Isère (04.76.46.45.45) Sélection au premier appel et dans le respect des restrictions de jeu de France Bleu Isère. Le candidat qui obtient le meilleur score de la semaine remporte le lot (décrit dans l’article 4). En cas d’égalité, une question subsidiaire est posée à l’ensemble des 15 candidats (hors antenne) et permet de départager le gagnant du lot.

Pour pouvoir valider son inscription, chaque participant devra donner ses coordonnées complètes et exactes, à défaut de quoi sa participation ne sera pas prise en compte.

Le Concours aura lieu du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021, de 10h30 à 12h00, en direct sur l’antenne de France Bleu Isère.

RADIO FRANCE se réserve le droit de modifier, d'interrompre, de supprimer, ou de différer le Concours, à tout moment, comme elle le souhaite sans préavis, et notamment en fonction de ses besoins éditoriaux, sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée de ce fait.

ARTICLE 3 – Participation

Le Concours est ouvert à toute personne physique majeure, à l’exception des collaborateurs de RADIO FRANCE et des membres de leur famille.

Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du Concours et la non- attribution du lot qu’il aurait éventuellement pu gagner sans que la responsabilité de l’organisateur puisse être engagée.

RADIO FRANCE se réserve le droit de disqualifier sans préavis tout candidat présentant un comportement dangereux et/ou contraire à l’esprit de la compétition. En cas de dommage, RADIO FRANCE décline toute responsabilité et se réserve le droit d’engager des poursuites devant les juridictions compétentes.

Du fait de leur participation au Concours, les participants autorisent RADIO FRANCE à utiliser leurs nom, prénom, ville de résidence, image et leur éventuel passage à l’antenne dans toute manifestation publi-promotionnelle, sans restriction ni réserve autre que le cas prévu à l'article 5 ci-dessous et sans que cela leur confère un droit à rémunération, un droit ou avantage quelconque. Ainsi, RADIO FRANCE pourra notamment publier et diffuser librement par tous moyens (antenne, site Internet, podcast, etc.) leur nom, prénom, ville de résidence, image et leur éventuel passage à l’antenne pendant toute la durée du Concours et pour une période qui ne pourra excéder un an à compter de leur participation au Concours.

ARTICLE 4 - Lots mis en jeu :

Un (1) Barbecue en pierre reconstituée haute résistance

Colori : ton pierre

Aspect : Pierre sèche

Gril en acier, foyer horizontal, pour 8 à 10 personnes.

Valeur : 1403 euros

Lot non remboursable, échangeable, modifiable.

Le lot sera mis à disposition du gagnant au siège de la société LA PIERRE D’ANTAN 25 Chemin des Mûriers, 38260 Marcilloles, sur palette. Il est en kit, à monter par le gagnant. Sont fournis, plans de montage, vidéo de montage et assistance téléphonique. Les fournitures pour le montage sont incluses (colles, chevilles).

Lot conditionné sur une palette houssée : dimension de la palette 100 x120 cm. Poids environ 800kg.

L’ensemble n’est pas livré. Il est à retirer à Marcilloles sur le site de l'exposition permanente de La Pierre d'antan, 25 Chemin des Mûriers, 38260

RETRAIT DU LOT PAR LE GAGNANT :

Lors du retrait en magasin, le gagnant doit venir avec un véhicule adapté pour transporter la palette. Elle est chargée par le prestataire à l’aide d’un chariot élévateur. Aucune reprise à la main n’est faite par La Pierre d’Antan. Le transport, une fois la palette chargée, est sous l’entière responsabilité du gagnant. En termes de garantie les conditions générales de vente de La Pierre d’Antan font références.

Le lot est disponible jusqu’au 30 juin 2021. Au-delà de cette date le barbecue sera mis en vente au même titre que les produits La Pierre d’Antan.

Radio France ne saurait être tenue responsable de tout mauvais fonctionnement du lot, comme d’incident à la livraison ou prise en charge du lot, transport, par le gagnant.

Le prestataire La Pierre d'antan peut assurer la livraison, pour un cout de à déterminer en fonction du lieu de livraison et à la demande du gagnant.

ARTICLE 5 – Données personnelles

RADIO FRANCE mettra en place un système de conservation des données relatif aux participants au présent concours permettant un contrôle en cas de réclamation et, le cas échéant, permettant de bénéficier du lot.

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant et peuvent demander que leurs coordonnées soient radiées et ne soient pas communiquées à des tiers.

ARTICLE 6 – Remboursement

Toute personne participante pourra obtenir sur demande écrite à l’adresse du Concours les remboursements suivants :

Frais de timbre nécessaire à la demande de communication du présent règlement qui sera remboursé au tarif lent en vigueur au jour de réception de la demande.

Frais de connexion à Internet correspondant à la consultation du présent règlement sur une base de 3 minutes au tarif réduit de 0,15 euro par minute sur présentation d’un justificatif du fournisseur d’accès indiquant la date et l’heure de connexion au site de RADIO FRANCE. Ce remboursement sera refusé si l’internaute bénéficie d’un abonnement lui permettant un accès illimité à Internet.

Ces remboursements ne peuvent être obtenus que sur présentation :

des noms, prénoms, adresse complète et date de naissance du participant

d’une facture nominative d’abonnement, auprès de l’opérateur téléphonique, du mois correspondant à la date à laquelle le participant a joué ou, dans le cas d’une carte, une preuve d’achat de celle-ci (c'est-à-dire une photocopie du ticket d’achat)

d’un R.I.B.

Chacun de ces remboursements s’effectue dans la limite d’un remboursement par personne (même nom et même prénom) ayant participé au Concours. Selon le choix de RADIO FRANCE, le remboursement pourra s’effectuer par virement bancaire ou pourra être adressé au participant par lettre avec ou sans accusé de réception.

Ces demandes doivent être formulées au plus tard 15 jours ouvrés après la date de clôture du Concours, après elles ne seront plus examinées.

De même, les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte.

ARTICLE 7 – Loi applicable

La loi française est seule applicable au concours, notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait de son fait ou qui serait directement ou indirectement lié à celui-ci.

ARTICLE 8- Dispositions générales

Les participants renoncent à tout recours portant sur les conditions d'organisation du Concours, son déroulement ainsi que ses résultats.

ARTICLE 9 – Domiciliation

Le règlement de ce jeu est déposé en l’étude de Maitre Maitre Mézaghrani Huissier de Justice,16 Rue Jean-Jacques Rousseau, 38000 Grenoble - 04 76 51 52 50. Il est consultable sur Internet, francebleu.fr