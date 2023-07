Jouez avec France Bleu Bourgogne du 3 au 9 juillet et repartez avec de chouettes cadeaux

Cette semaine nous vous offrons :

Des invitations pour le festival sons d'une nuit d'été à Nuits-Saint-Georges : Charlie Winston le 07 juillet , la fête des années 80 le 08 juillet - TOUT SAVOIR

Sons d'une Nuits d'été 2023

- Des invitations pour Révizor , 35ème Estivale de la Compagnie des gens le 07 juillet à Châtillon-sur-Seine **- EN SAVOIR PLUS

- Des invitations pour le festival de Bach à Bachus à Meursault : Maria Flores le 07 juillet , apéro-concert le samedi 09 juillet , Marc Coppey le dimanche 09 juillet , Brieuc Vourch et Guillaume Vincent le 10 juillet - Découvrez le programme ICI

- Des invitations pour le film "Mission impossible" Dead Reckoning , partie 1 à l'affiche dès mercredi 12 juillet - Vous pourrez choisir le jour, la séance et le cinéma de votre choix : Ciné Pathé de Dijon ou Ciné Cap-Vert de Quetigny

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Partie 1 - Bande-annonce VF [Au cinéma le 12 juillet]

- Des invitations pour le film "Second Tour" en avant-première le vendredi 14 juillet au Ciné Pathé de Dijon

- Tout au long de l'été, en partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté et les entreprises locales, jouez avec nous entre 11h et 11h25 et repartez avec un panier garni et votre Pass Découverte annuel , qui vous donne accès à plus de 130 sites et activités de loisirs

- Avec la complicité des Offices de Tourisme et Côte d'Or Attractivité, du lundi au vendredi à 10h50 écoutez et remportez : Des Pass pour Auxois Morvan Découverte , l'Offre Tribu au Domaine Besancenot , des visites au Château de Malin , des visites au Château de Montigny-sur-Aube et une visite guidée de la Ville de Châtillon-sur-Seine mais aussi une balade en formule accompagnée avec un âne bâté

- Des Pass Famille pour Beaune Côté Plage à Montagny-les-Beaune , dans un site naturel exceptionnel, vous profiterez d'un vrai moment de détente et de bien-être - DECOUVREZ LE SITE

- Des livres sur le jardinage

