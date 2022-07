Jouez avec France bleu et gagnez vos Pass Découverte "Sortez chez vous en Bourgogne-Franche-Comté"

Le Pass Découverte Bourgogne-Franche-Comté est un choix très large et varié pour les petits et les grands : musées, abbayes, châteaux, citadelles, location de vélo, rosalies, visites guidées, excursions en bateau, centres d’art contemporain. Des activités pour toute la famille, et de quoi occuper vos week-ends, vos jours fériés et vos vacances sans compter !

A vous de jouer !

Inscrivez-vous tout simplement pour gagner un Pass Découverte (adultes et enfants). Un tirage au sort aura lieu fin juillet, un autre fin août.

