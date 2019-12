Jouez avec le « Téléféérique » sur France Bleu Pays de Savoie

Chambéry, France

Le principe est simple, écoutez France Bleu Pays de Savoie et dès que vous entendez le signal, il faut appeler le 0806 00 10 10.

3 portes, c'est 3 cadeaux et surtout la possibilité de tenter un plus gros cadeau ; des télés, micro-ondes, forfaits de ski, robots ménager, centrales vapeurs, passeport gourmand, caves à vin, raquettes à neige, livres et jeux pour enfants... Des centaines de cadeaux à gagner.

Du 16 au 22 décembre sur France Bleu Pays de Savoie, restez attentifs le Téléféérique peut arriver à tout moment !!!

Puis du lundi 23 décembre au dimanche 5 janvier rendez-vous tous les jours de 9h à 10h pour l’émission spéciale « Téléféérique ».