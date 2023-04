Jouez avec nous et gagner votre séjour pour deux en Puisaye !

"Il était une fois un jardin" est une chambre d'hôtes et un gîte situé en plein cœur de Saint-Fargeau et à quelques mètres du château de Saint-Fargeau.

ⓘ Publicité

"Il était une fois un jardin" Saint Fargeau

Cette propriété, typique de Puisaye de la fin du 18ème est constituée d'un jardin bucolique de 3000 m² entièrement clos de murs, agrémenté d’une piscine chauffée.

"Il était une fois un jardin" Saint Fargeau

À 10 km du château de Guédelon et des différents sites culturels à visiter : musée Colette, château de Ratilly, parc de Boutissaint, base de baignade et de loisirs à 5 minutes au lac du bourdon et différentes activités loisirs et sports.