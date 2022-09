Jouez et gagnez 300 euros en bon d'achat !!!

Du 3 au 7 octobre jouez sur France Bleu Roussillon et gagnez 300 euros en bon d'achat dans une liste de plus de 780 partenaires.

Pour remporter ce bon d'achat de 300 euros il vous suffit de participer à notre jeu quotidien "El Millor De Tots" : inscrivez-vous dès maintenant au 04.68.35.5000. Avec l'aide d'une personnalité locale, répondez aux questions de culture générale de Patrick Mas. Vous franchirez les paliers pour obtenir le meilleur score de la semaine.

France bleu souhaite cette semaine vous donner un coup de pouce. Nous vous offrons 300 euros en bon d'achat pour faire plaisir à toute la famille avec plus de 780 boutiques partenaires.

Vous pourrez utiliser vos bons dans des centaines d’enseignes généralistes ou spécialisées, et des milliers de boutiques de proximité. il est aussi possible de commander et payer en ligne avec vos bons, et de se faire livrer à l’adresse de votre choix.

Alors vous êtes prêt pour une virée shopping ? N'hésitez plus et appelez nous pour vous inscrire.