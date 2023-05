Jouez et gagnez encore de sympathiques cadeaux du 15 au 21 mai

- Des invitations pour le théâtre Gaston Bernard à Chatillon-sur-Seine pour voir **"Art du cirque" -**3 Clowns vous donnent rendez-vous pour passer une moment hilarant le lundi 22 mai à 20h

- Des invitations pour aller voir la pièce " Un culot monstre" au Polygone de Chevigny-Saint-Sauveur le mardi 16 mai à 20h - Vous n’avez pas fini de rire 😂

- Deux jolies tasses à café en verre avec le logo France Bleu Bourgogne

- Des livres de cuisine mais aussi de jardinage 🌺

- Vous avez envie de rire alors gagnez des places pour voir les humoristes Chicandier & Mathou à Chalon-sur-Saône à la salle Sembat à 20h le jeudi 25 mai

- Des places au Théâtre Mansart de Dijon voir "Dans ta peau" le dimanche 21 mai à 16h30

- Des places de ciné pour aller voir le mercredi 17 mai au ciné Cap Vert de Quetigny à 20h45 " Fast and Furious"

- Des places de handball pour aller encourager la JDA féminin contre Paris au Palais des sports de Dijon le samedi 20 mai à 20h -

- Des invitations pour Hamlet le lundi 22 mai à 21h à l'Athénéum de Dijon

- Des invitations pour "Clownstrum" le samedi 20 mai à 20h45 mais le lieu est inconnu , vous serez pris en charge par Diviamobilités , que de mystère !

- Des places de karting pour enfants à partir de 7 ans au Circuit Dijon-Prenois

- Des places pour le spectacle Les quatre points cardinaux sont trois, le Nord et le Sud à Dijon le 18 mai au Parvis-Saint-Jean

- Un stage au petit train de la Vallée de l'Ouche - Tout savoir sur la locomotive toute une journée pour vivre une expérience inédite

- Des places pour Polyester au Théâtre des Feuillants de Dijon le mardi 23 mai à 20h - ***En savoir plus

- Des places de ciné pour aller voir le concert des PINK FLOYD/ROGER WATERS le jeudi 25 mai au cinéma Cap Vert de Quetigny à 20h45 comme si vous étiez :

Roger Waters – This Is Not A Drill – Live From Prague (Official Trailer)