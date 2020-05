Jouez et gagnez un magnifique séjour au château Grand Barrail à Saint-Émilion pour deux personnes

Vous avez envie de changer d’air ? De luxe, de calme et de volupté ? France Bleu gironde vous donne rendez-vous chaque matin dans « Plus ou moins » à 7H20. En jeu, un magnifique séjour pour deux personnes au Château Grand Barrail à Saint-Émilion (hôtel 5 étoiles).

La vie de château !

Ce séjour comprend : un repas au restaurant gastronomique, une nuitée pour deux personnes et une découverte du vignoble avec une visite-dégustation du Château Fonroque. Pour jouer, tentez votre chance chaque matin à 7h20 avec Dominique Bourdot au 05.56.19.10.10, remportez le défi du « Plus ou moins » et participez au grand tirage parmi les gagnants de la semaine vendredi 29 mai en direct. Le directeur du Château Grand Barrail en personne vous remettra votre cadeau !

Grand Barrail, un lieu d'exception

Entouré d'un parc de trois hectares, le Château Hôtel-Spa Grand Barrail à Saint-Émilion est une propriété unique. L’hôtel 5 étoiles propose des chambres somptueuses réparties dans le château et ses dépendances, ainsi qu'un restaurant gastronomique servant dans la grande salle à manger mauresque des plats et des vins d'exception qui vous mettront l'eau à la bouche ! Pour vous détendre, le Spa et ses nombreux soins « Cinq Mondes », vous offrira un moment unique tout en sublimant votre corps et en éveillant vos sens.