Jouez et gagnez un pendentif "homme de Tautavel"

Jouez cette semaine et tentez de gagner un pendentif or et grenat d'une valeur de 675 euros.

Pendentif Or et Grenat

Cette semaine, participez à notre jeu de culture générale sur France Bleu Roussillon et remportez un merveilleux bijou. Pour cela, rien de plus simple : inscrivez-vous dès maintenant au 04.68.35.50.00 et jouez à notre jeu "El Millor De Tots". Avec l'aide d'une personnalité locale, répondez aux questions de culture générale de Patrick Mas. Vous franchirez les paliers pour obtenir le meilleur score de la semaine et repartir avec vote pendentif.

En effet, la bijouterie "Au grenat de Tautavel" s'associe avec France Bleu Roussillon pour vous offrir ce magnifique bijou aux couleurs catalanes. Un pendentif "homme de Tautavel" en or 750 millièmes deux grenats poire, d'une valeur de 675 euros.

Jean-Paul Moralès, bijoutier et membre de la Confrérie du grenat de Perpignan, installé à Tautavel depuis plusieurs années, vous offre un bijou unique en grenat, rigoureusement sélectionné puis monté à la main, respectant la tradition et le savoir-faire des bijoutiers artisans.

"Au Grenat de Tautavel" 15, rue Jean Jaurès à Tautavel