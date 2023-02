Jouez et gagnez un pendentif or et grenat d'une valeur de 295 Euros

Pendentif Cœur Or et Grenat

Du au 6 au 9 février de 11h à 12h, participez au jeu du "El Millors de Tots" sur France Bleu Roussillon, et remportez un superbe bijou.

France Bleu Roussillon, en partenariat avec la bijouterie "BOIX" vous offre un bijou unique et sublime : un pendentif cœur grenat de dimensions 9x8 or 18 carats d'une valeur de 295 euros. Du lundi au jeudi participez à notre jeu quotidien "El Millors de tot"de 11h à 12h , répondez aux questions de culture générale pour obtenir le meilleur score de la semaine et gagner le magnifique bijoux. Pour participer et tenter votre chance, écoutez France Bleu Roussillon : inscriptions toute la semaine au 04 68 35 5000.

Passionné de bijoux et de pierres précieuses depuis toujours, Pierre BOIX est le fondateur du site. Titulaire d'un brevet d'état, Pierre BOIX exerce depuis 28 ans en tant que créateur, sertisseur et réparateur. Cet artiste Joaillier vous offre un travail sur mesure et personnalisé, si vous avez une envie, un projet, une histoire…

