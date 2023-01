Jouez et gagnez un séjour à Avignon dans le cadre de l'évènement Cheval Passion

Encore une fois France Bleu Roussillon vous fait gagner un séjour exceptionnel. Jouez du 9 au 13 janvier à notre jeu "El Millor de tots" à partir de 11h, vous répondrez aux questions de culture générale et franchirez les différents paliers. L'auditeur marquant le plus de points de la semaine se verra gagnera un séjour à Avignon à l'occasion de l'évènement "Cheval Passion" .

ⓘ Publicité

Ce magnifique séjour comprend :

2 entrées générales pour accéder au salon le samedi 21 janvier

2 entrées générales pour accéder au salon le dimanche 22 janvier

2 places en loge VIP pour le Gala des Crinières d’Or du samedi 21 janvier à 20H30

Une nuit d’hôtel chambre double avec petit déjeuner samedi 21 janvier

1 badge pour stationner votre véhicule au parking VIP de Cheval Passion

2 bons pour un repas au Cabaret Équestre

2 entrées pour la visite du Palais des Papes (en centre-ville d’Avignon).

Cheval Passion est LE rendez-vous équestre du Sud de la France. Depuis plus de 30 ans, le salon présente les derniers équipements, les innovations et les services de la filière aux cavaliers de sport et de loisir, ainsi qu’à tous les passionnés d’arts équestres. Le salon se décline en 6 bâtiments couverts accueillant 250 stands d’exposants, 6 autres bâtiments aménagés pour les concours, spectacles et animations et des espaces extérieurs avec des carrières de démonstrations. Plus d’un millier de chevaux feront halte à Avignon pour participer aux grands rendez-vous du salon : le gala des Crinières d’Or, les spectacles Poney Passion, les concours équestres (disciplines western, équitations de travail, tri de bétail, etc.), le grand Club fédéral, le Cabaret équestre, les conférences...

Alors ne perdez pas de temps pour vivre un séjour magique et inscrivez vous dès maintenant au 04.68.35.5000