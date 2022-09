Jouez et gagnez un séjour pour 4 personnes à Port Aventura World

Cette semaine France Bleu Roussillon et Port Aventura World s'associent pour vous offrir un cadeau d'exception. Tentez votre chance pour gagner un séjour de deux jours pour 4 personnes qui comprend : 2 nuits en demi-pension dans un des hôtels du parc avec entrées aux parcs « Port Aventura Park » et « Ferrari Land ».

Pour remporter ce séjour il vous suffit de participer à notre jeu quotidien "El Millor De Tots" : inscrivez-vous dès maintenant au 04.68.35.5000. Avec l'aide d'une personnalité locale, répondez aux questions de culture générale de Patrick Mas. Vous franchirez les paliers pour obtenir le meilleur score de la semaine et repartir avec un merveilleux week-end.

A l'occasion d'Halloween préparez-vous à vivre la saison la plus mystérieuse et riche en frissons et émotions de l’année ! À partir du 24 septembre, les esprits les plus maléfiques envahissent Port-Aventura World et transforment le parc pour vous faire vivre des moments effroyablement amusants. Découvrez les passages les plus ténébreux, faites connaissance avec les monstres les plus terrifiants ou dégustez les mets les plus surprenants. Oserez-vous y goûter ?

Les parades d’Halloween vous plongeront dans une aventure riche en émotions. Laissez-vous surprendre par les situations les plus inattendues. Vous vous laisserez surprendre par la meilleure mise en scène et tout un déploiement de moyens techniques uniques. Certains shows s’inspirent des fêtes d’Halloween.

Découvrez un univers d’expériences uniques avec 3 parcs et 6 hôtels à thème. Le plus grand complexe familial de la Méditerranée vous attend avec Port-Aventura Park, où vous ferez un voyage à travers 6 univers différents, avec 40 attractions et plus de 10 spectacles pour toute la famille. Ferrari Land, le seul parc Ferrari en Europe au sein duquel vous pourrez ressentir la passion pour le cheval cabré dans chaque recoin. Oserez-vous l’accélérateur le plus élevé et le plus rapide d’Europe ?

Pour vivre un moment magique en famille ou entre amis n'attendez plus et tentez votre chance.

