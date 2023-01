Jouez et gagnez un week-end pour 4 Aux Angles à l'occasion des "flocons de l'humour"

France Bleu Roussillon et la station des Angles vous propose un week-end d'exception. Jouez du 9 au 13 janvier à notre jeu "El Millor de tots" à partir de 11h, vous répondrez aux questions de culture générale et franchisez les différents paliers. L'auditeur marquant le plus de points de la semaine se verra gagner :

Un week-end pour 4 aux Angles à l'occasion des "flocons de l'humour" les 27-28-29 janvier 2023 comprenant :

Hébergement : 2 nuits, forfaits : ski 2 jours, Angléo et luge "Lou bac Mountain" et 4 places pour le de spectacle Valérie Damidot samedi soir 20h30.