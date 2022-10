Jouez et gagnez un week-end pour 4 personnes au "MAS PICAGNOL"

Cette semaine, participez à notre jeu sur France Bleu Roussillon et remportez une nuit magique au "Mas Picagnol" à Oms, pour 4 personnes (petit-déjeuner inclus) du vendredi 4 au dimanche 6 novembre. Pour cela, rien de plus simple : inscrivez-vous dès maintenant au 04.68.35.5000 et jouez à notre jeu "El millor de tots". Avec l'aide d'une personnalité locale, répondez aux questions de culture générale de Philippe ANGLADE le lundi et de Patrick Mas du mardi au vendredi. Vous franchirez les paliers pour obtenir le meilleur score de la semaine et repartir avec un merveilleux week-end.

A l'occasion du repas festif du 23 Octobre où vous trouverez escargots, vins primeurs et châtaignes (sur réservation) France Bleu Roussillon vous offre une nuit avec petit-déjeuner pour 4 personnes au "Mas Picagnol".

Audrey et Paul se sont installés en 2017 au Mas Picagnol. Ce Mas tout en pierre est situé en plein cœur des Aspres dans les Pyrénées Orientales. Son habitation principale date de 1834 et il bénéficie d’une vue imprenable sur le village de Oms .

Commune de OMS - Mas Picagnol

Le Mas Picagnol s’apparente à un petit hameau avec ses escaliers en pierre et ses terrasses. De ce fait les gites sont suffisamment espacés pour permettre à chacun d’avoir son intimité. Les gites sont particulièrement bien situés entre la montagne, la mer et l’ Espagne que vous pourrez atteindre en moins de 40 minutes. C’est donc le point de départ pour visiter les châteaux cathares, le pays catalans, découvrir son patrimoine et ses produits du terroir.

Vous pourrez également vous prélasser au Mas Picagnol et profiter de la sérénité du lieu. La grande piscine commune à tous les gites vous permettra de vous ressourcer.

Alors ne passez pas votre tour et tentez votre chance pour profiter de ce magnifique séjour.

Mas Picagnol carrer de la Calcine 66400 OMS