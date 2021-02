Jouez et gagnez vos jeux de société Libellud sur France Bleu Picardie

Pendant ces vacances d'hiver, écoutez France Bleu Picardie chaque jour pour découvrir et gagner des jeux de société Libellud : Dixit, Mysterium, Mysterium Park, Obscurio ou encore Shadows : Amsterdam.

Dixit : laissez-vous porter par votre imagination !

Découvrez 84 illustrations oniriques sur de grandes cartes, sans texte et interprétez ces images énigmatiques. Un joueur conteur sélectionne une carte de sa main et énonce un thème que lui inspire avec l’illustration. Les autres joueurs choisissent une carte de leur main qui leur évoque ce thème. On mélange puis on révèle toutes les images : les joueurs doivent retrouver la carte du conteur. Pour marquer des points, son thème ne doit être ni trop évident ni trop évasif !

Mysterium : un jeu d'ambiance innovant, palpitant et immersif !

Dans les années 20, M. MacDowell, brillant astrologue clairvoyant pénètre dans sa nouvelle demeure lorsqu’il ressent immédiatement une présence surnaturelle. Il décide alors de rassembler les plus éminents mediums de son temps pour une séance de spiritisme exceptionnelle. Ils auront 7 heures pour entrer en contact avec le fantôme et résoudre un très ancien mystère… Incapable de parler, le fantôme amnésique communiquera avec les médiums au travers de visions (cartes illustrées). Ils devront interpréter les images pour aider le fantôme à se remémorer les circonstances de sa mort (qui ? où ? quelle arme ?). Plus ils coopéreront et devineront juste, plus il sera facile de trouver le bon coupable. Ce jeu revisite les jeux d’enquête et de coopération avec un gameplay asymétrique. Que vous incarniez un médium ou le fantôme, vous vous amuserez beaucoup à essayer de deviner ce que les autres joueurs ont dans leurs têtes ! Entrez, prenez un siège et laissez vous guider par votre sixième sens !

Mysterium Park : en route pour la fête foraine...

Ses barbes à papa, son cirque et ses sombres secrets… L’ancien directeur a disparu et l’enquête ne mène nulle part. Depuis, d’étranges événements ont lieu. En tant que médiums, vous êtes convaincus que son fantôme hante cette fête foraine. Vous êtes déterminés à l’aider à dévoiler la vérité. Dans ce jeu coopératif, le fantôme envoie des visions avec des cartes illustrées. Les médiums tentent de les interpréter pour innocenter les suspects puis éliminer les lieux potentiels. Grâce à leurs déductions ils pourront identifier le coupable et le lieu du crime. Vous avez six agréables nuits avant que la fête foraine ne lève le camp. Ouvrez vos esprits et découvrez la vérité.

Obscurio : le Sorcier est à vos trousses !

Le Grimoire oriente son équipe vers la sortie à l’aide d’images dont il met en avant certains détails. En coopération, les autres joueurs doivent réussir à la retrouver le plus vite possible sans choisir les mauvaises cartes. Mais attention, car un membre de l’équipe est un Traître et cherche à éloigner les autres joueurs de la sortie. De nombreux Pièges se dressent entre vous et la sortie de la Bibliothèque, leurs effets rendant la communication entre joueurs plus difficile ! Obscurio est un jeu pour un public familial, mélange original entre un jeu de communication par l’image et un jeu à rôles cachés dans lequel chaque joueur doit faire attention aux avis qu’il donne à son équipe. S’appuyant sur un matériel riche et de qualité, Obscurio propose une nouvelle approche du genre, en mettant l’accent sur les détails des images et le doute omniprésent lié au Traître. Communiquez efficacement et évitez les illusions sur votre chemin pour fuir la Bibliothèque du Sorcier !

Shadows - Amsterdam : menez l'enquête aux Pays-Bas

Amsterdam, de nos jours. Un délit a été commis. L’enquête de police s’éternise. Votre agence de détectives privés est donc mobilisée pour l’accélérer, discrètement, mais l’agence rivale est également sur le coup. Dans Shadows - Amsterdam, chaque équipe de détectives se déplace à travers la ville d’Amsterdam (en évitant les policiers) pour y trouver trois preuves et les ramener avant l’autre équipe au client. Au sein de chaque équipe, un agent de liaison envoie des indications visuelles à ses détectives pour les orienter, le plus vite possible. Shadows - Amsterdam est un jeu d’interprétation d’images rapide pour tout type de joueurs. À partir de règles courtes et d’un gameplay simple, ressentez le stress de la compétition en temps réel. Important ! Pour mener à bien votre tâche, ne trainez pas dans les pattes des policiers.