Jouez et gagnez votre séjour à l'Abbaye du Val des Choues (21)

A l'Abbaye du Val des Choues , les chambres d’hôtes sont aménagées dans des bâtiments du XVIIème siècle et sont chaleureusement décorées et confortables.

Vous pourrez profiter de la visite de l'abbaye, ses musées, ses galeries et ses jardins à la française.

Pour les amateurs de nature et de chasse ce lieu est idyllique.

L’Abbaye du Val des Choues est également un lieu inoubliable pour organiser votre mariage .

Elle possède un magnifique cellier « salle de réception » paré de pierres et de poutres apparentes construit au 12e siècle et rénové en 2021, et de magnifiques jardins à la françaises