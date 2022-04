Jouez du 18 au 22 avril à notre jeu de 11h et gagnez une table pour 10 personnes au «Bacchus festival» pour la soirée du vendredi 17 juin.

Jouez et invitez vos amis au «Bacchus festival» pour la soirée du vendredi 17 juin

France Bleu Roussillon, en partenariat avec le Festival Bacchus, vous propose de jouer pour tenter de gagner 10 entrées VIP pour assister au concert du 17 juin 2022. Vous pourrez alors assister aux concerts de Poupie, Asaf Avidan et IAM. Nous vous offrons également : Une table pour 10 personnes pour un repas à la table de « Bacchus », (Table de Valmy renommée pour l’occasion), une consommation au bar de Valmy, des goodies et un accès à un parking privé pour 5 voitures.

Nous vous invitons à une soirée d'exception !! Alors n'hésitez plus et inscrivez-vous dès maintenant pour tenter votre chance à notre jeu "El Tocat Del Bolet" en compagnie de Michèle PIERRARD et Patrick MAS.

Appelez le 04.68.35.50.00 vous inscrire ou pour plus d'informations.

Bacchus 2022 - Bacchus Festival

Plus d'infos sur le festival Bacchus

Ancré dans le territoire catalan dans le cadre magique du Château de Valmy, le festival Bacchus mêle les univers du vin, des produits en circuit-court et de la musique.

Trois jours de fête, dédiés aux professionnels et partenaires viticoles avec des conférences, des prix Bacchus et des dîners gastronomiques.

Chaque soir, à partir de 18h, le festival deviendra aussi pour le grand public un lieu de rencontres, d’animations et de concerts au cœur du domaine du Château de Valmy.