Jouez, gagnez sur l'antenne de France Bleu La Rochelle et offrez-vous la possibilité d'aller skier !

Tout au long de la semaine, vous pourrez gagner des places de concert, de théâtre, de cirque, et non seulement vous aurez de très beaux cadeaux, mais aussi votre participation au tirage au sort pour un Séjour dans la station de ski de LA PIERRE SAINT MARTIN !

FRANCE BLEU LA ROCHELLE et LES CAVES JULES GAUTRET vous invitent à La PIERRE ST MARTIN pour un séjour d’une semaine du 14 au 21 mars pour 2 personnes comprenant : l'hébergement en appartement,Les remontées mécaniques avec l’EPSA domaine skiable de la Pierre st Martin Et Le matériel de ski !

A compter du 20 janvier tous les gagnants sur l'antenne de France Bleu La Rochelle sont inscrit pour le tirage au sort du vendredi 31 janvier 17h40

Sans oublier de nombreuses surprises avec Piqthiu Ambassadeur de la station et l'office du tourisme du Haut Béarn !

Les Chevaliers du Fiels s’arrêtent dans nos 2 Charentes le 30 janvier à La Rochelle et le 31 à Angoulême. Face au succès de leur dernier spectacle, Camping Car For Ever, Monsieur et Madame Lambert, inséparables et irrésistibles vous réservent une soirée inoubliable! et bien sûr nous vous offrons vos invitations !

The RABEATS ; quatre garçons nourrissant une même passion pour les Beatles. A chacun de leurs concerts, ils interprètent avec passion et énergie une cinquantaine de chansons des Beatles allant de la première époque à la dernière, ils sont en concert vendredi 8 février 20h30 à l'Espace ENCAN de La Rochelle, et c'est une tournée France Bleu !

Samedi 25 janvier c'est jour de match ! gagnez vos places pour STADE ROCHELAIS 4ème vs MONTPELLIER 6ème au TOP14

C'est au vingt-sept de Rouillac, que ce produit le Cirque Inextremiste "essayer de créer un équilibre humain sur des objets régis par la loi de l’apesanteur et que nous sommes obligés d’apprivoiser tant bien que mal pour la survie de nos têtes." propos qui illustrent à merveille ce spectacle a ne pas rater vendredi 24 janvier à 20h30, avec la Palène

Venez fêter les 35 ans du cirque ARLETTE GRUSS à la Rochelle du mercredi 22 au 26 janvier sur le parking du port des Minimes, écoutez France Bleu La Rochelle et gagnez vos entrées !

Vous aimez la magie, les spectacles de grande illusion, alors c'est à l'espace Carat à Angoulême, samedi 1er février 20 h DANY LARY avec son tout nouveau spectacle intitulé « TIC TAC » : qui réunira ses plus grandes créations de ces 20 dernières années vues à la télévision et dans ses spectacles : le piano volant, le passage à travers la matière…et bien plus encore !

City Jazzy vous convie à son concert vendredi 31 janvier à 20h45 à l'Atlantic Ciné de Saintes

“Quand le Trio Jazz rencontre le Quatuor à Cordes”Passionné par la musique classique et par le jazz, le pianiste Philippe Duchemin, a naturellement éprouvé le désir de faire sienne cette rencontre entre le jazz et la musique classique, entre les musiciens de jazz et les musiciens dits “classiques”.

Trio Philippe Duchemin piano

Philippe Le Van : Batterie

Christophe Le Van : Contrebasse

Le Quatuor du Maine

Marie Weisse, violon1

Estelle Imbert, violon2

Catherine d’Abrigeon, alto

Annie Le Prev, violoncelle

Tout au long de cette semaine venez gagner vos places pour Comedie La Rochelle pour passer des soirées dans la bonne humeur !

A gagner aussi des livres de cuisine, des boites de jeux, pour profiter des joies d’être en famille ou entre amis !