Jouez pour tenter de gagner vos places pour le Championnat du Monde FIA ABB Formula E 2022

Une expérience unique à vivre à Monaco le samedi 30 avril 2022...Tentez votre chance cette semaine et remportez vos tickets pour le Championnat du Monde FIA ABB Formula E !

course Formule 1

La 5e édition du E-Prix de Monaco se tiendra le Samedi 30 avril 2022.

France Bleu Azur, partenaire de l'événement vous propose de jouer en ligne pour tenter de remporter votre package de places pour 2 personnes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Inscrivez-vous et assistez à la 6e manche du Championnat du Monde FIA ABB Formula E 2022 !

Au programme : essais libres, qualifications, course et visite de la Fan Zone « Allianz E-Village » avec des animations et activités pour explorer les mobilités de demain!

Inscrivez-vous !