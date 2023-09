L’Europe, un horizon de découvertes quasiment infini

Vous rêvez de voyage et d’évasion ? France Bleu Paris vous offre 2 nuits en hôtels 3* à 5* avec la personne de votre choix

ⓘ Publicité

Venise, Rome, Madrid, Bruxelles, Copenhague... A vous de choisir la destination qui vous plaît parmi une sélection de 3100 séjours dans les plus belles villes européennes, de la très animée Berlin à la romantique Venise, en passant par l’irrésistible Madrid ou l’antique Rome.

Comment jouer ?

Rien de plus simple, il suffit d’écouter France Bleu Paris entre 6h et 9h et de participer au jeu dès que l’animateur vous y invite.

Tirage le lundi 25 septembre à 8h50.

Bonne chance à tous !