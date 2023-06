L'Hexagone MMA est de retour en France

Après le succès de 2022, la ligue européenne professionnelle HEXAGONE MMA est de retour ! Pour ceux qui ne connaissent pas, la MMA ou Arts Martiaux Mixtes, c'est ce nouveau sport de combat qui nous vient du Brésil et des États-Unis. Il se développe depuis le début des années 90 et est considéré par les athlètes comme le « roi des sports de combat » . Le MMA combinant la pratique du Judo , du Karaté , de la Lutte , de la Boxe , du Kickboxing et de quelques autres sports de combat; il est naturellement très spectaculaire . Pour la sécurité des combattants et du public, il se déroule dans une arène close afin d’éviter la chute d’un athlète en dehors du ring.

Pour cette nouvel édition, retrouvez le français Prince Aounallah, avec un palmarès impressionnant de 16 victoires et 11 défaites, face à l’ivoirien Paul-Emmanuel Gnaze. Victorieux à 6 reprises dans sa carrière, Gnaze est déterminé à remporter la ceinture poids lourds.

Vous pourrez également voir nos combattants locaux devenu internationaux qui sont passés par les plus grandes organisations mondiales, dont le Bellator et le PFL: Anthony DIZY, Sofiane AISSAOUI et Alexis FONTES seront présents pour ce championnat.

HIGHLIGHTS HEXAGONE MMA#6 - ZENITH DE PARIS

Pour assister à cet évènement spectaculaire, le samedi 17 juin 19h à la Reims Arena , écoutez France Bleu Champagne Ardenne et jouez avec nous:

03.26.48.2000