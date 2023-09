C'est à l'extrême nord du Lot-et-Garonne, dans les confins de la Dordogne et de la Gironde, que se trouve la charmante commune de Duras. Elle surplombe la vallée du Dropt et les anciennes terres des Ducs de Duras, et c'est d'ailleurs au sein de l'Hostellerie des Ducs que vous allez séjourner.

L'Hostellerie des Ducs dans le Lot-et-Garonne n'attend que vous !

Un week-end de folie

C'est un séjour bien complet qui vous attend ! 2 nuits avec 2 dîners au sein du restaurant de l'hôtel, et les classiques petits-déjeuners qui vous attendent le matin.

Cet établissement se tient au sein d'un ancien couvent, une magnifique bâtisse. L'Hostellerie des Ducs détient 3 étoiles, mais aussi une piscine, un SPA, et un sauna qui sauront agrémenter votre escapade.

Une virée au château

Entre architecture du Moyen Âge et renaissance, le château des Ducs de Duras est un monument incontournable de la région.

Les premières pierres ont été posées au début du XIIᵉ siècle, mais a également été transformé début XIVe.

Il vous sera donc offert également un pass pour vous et la personne de votre choix afin visiter cet écrin.

Château de Duras

