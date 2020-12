L'Inaccessible Étoile, spectacle de Noël de Cirko Galop, se dévoile !

L'Inaccessible Étoile, spectacle équestre de Noël de Cirko Galop, se dévoile en décembre sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne. Et à cette occasion, on vous offre vos places pour assister à ce spectacle empli d’émotion et de drôlerie !