L'Indocile Heureux, le nouvel album du roi des mots Bénabar, est à gagner sur notre antenne ce vendredi 29

Bénabar sort, ce vendredi 29 janvier, Indocile Heureux, son nouvel album. Son 9è. Et à cette occasion, France Bleu Champagne-Ardenne vous offre ledit album. Une excellente pépite musicale, qui vous fera rire, pleurer et surtout, vous enchantera !

Apaisé et toujours autant épris de liberté, c'est ainsi que l'on pourrait qualifier le Bénabar de 2021. Le chanteur revient pour un nouvel album plein de sincérité.

La carrière de ce quinquagénaire est atypique, faite de succès au cinéma (Incognito) comme en musique, mais aussi d'échecs. Ce nouvel album est, sans nul doute celui de la renaissance.

Un conteur plus moderne que jamais

Depuis le milieu des années 2000, il berce les oreilles de nombreux Français et ses fans suivent sa carrière avec passion et entrain depuis toutes ces années. Les récents échecs rencontrés au cours de sa carrière, bien que rares, auraient démoralisé plus d'un artiste.

Mais Bénabar n'est pas de ceux-là. Au contraire. Toujours très professionnel, il est connu pour travailler ses textes avec beaucoup de précision tout en leur insufflant une certaine poésie, un humour bienvenu et une modernité affirmée.

Le retour du roi

Le confinement, période compliquée s'il en est pour de nombreux artistes, a pourtant été en quelque sorte "salutaire" pour Bénabar, qui a profité du confinement printanier pour peaufiner ses textes.

Il en ressort un nouvel album composé de 12 chansons, entre émotion touchante, humour bien senti et mélodies harmonieuses, autour de thèmes très divers tels que la famille, l'amour, le temps et même... les Dalton ! Bénabar prouve également qu'il possède un phrasé mordant et poétique, confirmant ainsi son statut de conteur plus que de simple auteur.

Indocile Heureux est sans conteste l'album le plus personnel et le plus abouti de cet artiste confirmé. Même si nous ne sommes qu'au début de l'année 2021, il est fort à parier que d'ici décembre, peu d'artistes parviennent à produire un album et des chansons aussi réussis.

Une pépite en devenir, que l'on vous fait gagner ce vendredi 29 janvier toute la journée sur l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne.

