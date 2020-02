La causerie musicale de Michel Fugain à Saarlouis, gagnez vos places

"1000 fois j’ai entendu : Vous faites d’abord la musique ou les paroles ? Qu’est-ce qui vous a inspiré cette chanson ? Comment ça vous vient ? C’est un métier ou un passe-temps ? Un hobbie ?…

Autant de questions qui prouvent la fascination qu’éprouvent les gens qui aiment les chansons, qu’elles soient populaires, engagées ou plus intimes pour cet “art immédiat” et ses mystères.

J’ai donc imaginé ces “CAUSERIES MUSICALES” comme des rencontres conviviales, divertissantes et interactives, illustrées par des chansons, des anecdotes et des réflexions plus profondes car les chansons sont aussi et toujours des marqueurs précis d’une époque et d’une société.

Soyez les bienvenus. On en saura plus sur nous-mêmes à la fin de la soirée."- Michel FUGAIN.

La causerie musicale de Michel Fugain c'est le 6 mars 2020 au Theater am Ring à Saarlouis en Allemagne.

